Muratpaşa personeline motosiklet eğitimi - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın en köklü motosiklet kulüplerinden Akdeniz Motosiklet Kulübü işbirliğiyle düzenlendiği etkinlikle personeline yönelik Temel ve Güvenli Sürüş Eğitim programı gerçekleştirdi.



Antalya'da 2006 yılında kurulan ve motosiklet sevdalılarını buluşturan Akdeniz Motosiklet Kulübü ve Muratpaşa Belediyesi işbirliğinde belediye personeline yönelik eğitim çalışması gerçekleştirildi. Eğitmenler Onur Kuru ve İshak Can katkılarıyla gerçekleştirilen temel ve güvenli sürüş eğitimlerine 37 personel katıldı. İki ayrı oturumda gerçekleşen eğitimlerin ilk ayağı Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Burada verilen teorik eğitimin ardından motosiklet hakimiyetini temel alan uygulamalı eğitimler Bayındır Mahalleis'nde bulunan açık pazar alanında yapıldı.



Belediye personeli eğitimleri barışıyla tamamlarken Muratpaşa Belediye Bakanı Ümit Uysal da Akdeniz Motosiklet Kulübü'yle ortak projeler etrafında buluşmaya devam edeceklerini söyledi. Kulüp üyeleriyle çeşitli toplantılarda bir araya geldiklerini dile getiren Başkan Uysal, "Antalya'mız iklimin de etkisiyle motosiklet, bisiklet gibi taşıtları kullanmak için son derece uygun bir kent. Ama bu alternatif ulaşım araçlarının güvenli seyrine ilişkin trafikte sorunlar, sonuçları çok acı olan kazalar yaşanıyor" diye konuştu. Bu noktada güvenli sürüş kuralların son derece önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, belediye personeline yönelik bu yönde eğitim çalışmasına öncü olan kulübe teşekkür etti. - ANTALYA