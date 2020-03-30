Muratpaşa seri üretime geçti siperlikli maske talebi 10 bini buldu - Son Dakika

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 3 boyutlu yazıcılarla başladığı siperlikli maske üretiminde seri üretime geçti. Bir yanda 3 boyutlu yazıcılar çalışırken Muratpaşa Belediyesi öğretmenleri de hazır malzemeden maske yapıyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, "2 bin 150 tane üretip başta sağlık çalışanları olmak üzere risk altındaki meslek gruplarına dağıttık. Talep 10 binin üzerinde, maksimum hızla üretime devam edeceğiz" dedi.



Muratpaşa Belediyesi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim sınıflarında kullandığı 3 boyutlu yazıcılarla başladığı siperlikli maske üretiminde seri üretimi geçti. Bir yanda 3 boyutlu yazıcılar çalışırken belediyenin destek eğitim kurs merkezlerinden üniversite hazırlık kurslarına tüm eğitim kurumlarında yer alan öğretmenleri de hazır malzemeden maske üretimine başladı.



Kolektif üretim hareketi '3 Boyutlu Destek' grubunun Antalya oluşumu da üretime katkı sağlarken 3 gün içinde üretilen 2 bin 150 siperlikli maske başta hastaneler olmak üzere risk altındaki meslek çalışanlarına dağıtıldı.



"Boşluklaı doldurmaya çalışıyoruz"



Belediye Başkan Ümit Uysal da Muratpaşa'nın önemli sağlık kurumlarından birine maskelerin teslim edilmesine nezaret etti. Hastane yetkilileriyle korona virüs salgınıyla Antalya ve Muratpaşa özelinde devam eden mücadele hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Uysal, tıpkı cadde ve sokakların ilaçlanması ve dezenfektasyonunda olduğu gibi Muratpaşa Belediyesi olarak boşluk hissedilen alanları doldurmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Uysal, siperlikli maskelerinde özellikle sağlık çalışanları için kritik önemde bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "ASSİM'de 3 boyutlu yazıcılarla başlayan, 3 Boyutlu Destek Antalya oluşumunun da katıldığı siperlikle maske üretimini şimdi seri halde gerçekleştiriyoruz. Destek eğitim kurs merkezlerimizde, robotik ve kodlama eğitimlerinde ve üniversiteye hazırlık kurslarımızda görev alan öğretmenlerimiz ASSİM'de siperlikli maske üretiminde çalışıyor. 3 gün içinde 2 bin 150 tane ürettik ve dağıttık. Ancak talep 10 binin üzerinde. Antalya ve Türkiye'nin birçok noktasından talep geliyor. Sıraya koyup maksimum hızla üretime devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarına kartı sağlayabilmiş olmaktan mutluyuz" dedi.



Muratpaşa Belediyesi, üretimini gerçekleştirdiği siperlikli maskeleri, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Korkuteli Devlet Hastanesi ve Yaşam Hastaneleriyle birlikte sağlık ocaklarının yanı sıra Muratpaşa Kaymakamlığı ve Muratpaşa Belediyesi'nin hijyen ve evde bakım gibi salgınla mücadelede sahada çalışan personeline dağıttı. - ANTALYA