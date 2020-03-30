Muratpaşa seri üretime geçti siperlikli maske talebi 10 bini buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muratpaşa seri üretime geçti siperlikli maske talebi 10 bini buldu - Son Dakika

Muratpaşa seri üretime geçti siperlikli maske talebi 10 bini buldu

6 saat önce

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 3 boyutlu yazıcılarla başladığı siperlikli maske üretiminde seri üretime geçti.

Muratpaşa seri üretime geçti siperlikli maske talebi 10 bini buldu, System.String[]

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 3 boyutlu yazıcılarla başladığı siperlikli maske üretiminde seri üretime geçti. Bir yanda 3 boyutlu yazıcılar çalışırken Muratpaşa Belediyesi öğretmenleri de hazır malzemeden maske yapıyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, "2 bin 150 tane üretip başta sağlık çalışanları olmak üzere risk altındaki meslek gruplarına dağıttık. Talep 10 binin üzerinde, maksimum hızla üretime devam edeceğiz" dedi.


Muratpaşa Belediyesi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim sınıflarında kullandığı 3 boyutlu yazıcılarla başladığı siperlikli maske üretiminde seri üretimi geçti. Bir yanda 3 boyutlu yazıcılar çalışırken belediyenin destek eğitim kurs merkezlerinden üniversite hazırlık kurslarına tüm eğitim kurumlarında yer alan öğretmenleri de hazır malzemeden maske üretimine başladı.


Kolektif üretim hareketi '3 Boyutlu Destek' grubunun Antalya oluşumu da üretime katkı sağlarken 3 gün içinde üretilen 2 bin 150 siperlikli maske başta hastaneler olmak üzere risk altındaki meslek çalışanlarına dağıtıldı.


"Boşluklaı doldurmaya çalışıyoruz"


Belediye Başkan Ümit Uysal da Muratpaşa'nın önemli sağlık kurumlarından birine maskelerin teslim edilmesine nezaret etti. Hastane yetkilileriyle korona virüs salgınıyla Antalya ve Muratpaşa özelinde devam eden mücadele hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Uysal, tıpkı cadde ve sokakların ilaçlanması ve dezenfektasyonunda olduğu gibi Muratpaşa Belediyesi olarak boşluk hissedilen alanları doldurmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Uysal, siperlikli maskelerinde özellikle sağlık çalışanları için kritik önemde bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "ASSİM'de 3 boyutlu yazıcılarla başlayan, 3 Boyutlu Destek Antalya oluşumunun da katıldığı siperlikle maske üretimini şimdi seri halde gerçekleştiriyoruz. Destek eğitim kurs merkezlerimizde, robotik ve kodlama eğitimlerinde ve üniversiteye hazırlık kurslarımızda görev alan öğretmenlerimiz ASSİM'de siperlikli maske üretiminde çalışıyor. 3 gün içinde 2 bin 150 tane ürettik ve dağıttık. Ancak talep 10 binin üzerinde. Antalya ve Türkiye'nin birçok noktasından talep geliyor. Sıraya koyup maksimum hızla üretime devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarına kartı sağlayabilmiş olmaktan mutluyuz" dedi.


Muratpaşa Belediyesi, üretimini gerçekleştirdiği siperlikli maskeleri, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Korkuteli Devlet Hastanesi ve Yaşam Hastaneleriyle birlikte sağlık ocaklarının yanı sıra Muratpaşa Kaymakamlığı ve Muratpaşa Belediyesi'nin hijyen ve evde bakım gibi salgınla mücadelede sahada çalışan personeline dağıttı. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:08 Kaynak: İHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu         
21:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu         
21:33
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi         
21:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı         
21:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı         
20:48
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi         
20:39
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi         
20:29
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı         
20:26
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi         
20:24
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı         
19:11
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim         
19:10
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi         
19:04
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi         
18:59
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil         
18:51
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu         
18:07
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım         
18:02
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak         
17:56
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek         
17:50
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir         
17:34
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif         
17:34
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki         
17:27
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor         
17:27
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi         
17:03
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı         
17:01
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 21:56:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muratpaşa seri üretime geçti siperlikli maske talebi 10 bini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]