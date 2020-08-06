Muratpaşa, tarihi şehirler projesinde - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi, Başkan Ümit Uysal tarafından imzalanan Krakow Deklarasyonu'yla 'tarihi şehirleri bir araya getirerek turizmin gelişmesi konusunda ortak faaliyetler yürütmek' amacıyla kurulan Historical Cities 3.0'a üye oldu. Muratpaşa, dünyanın önemli turizm kentlerinin üyesi olduğu projede Türkiye'den tek temsilcisi olarak yer alıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin de üyesi olduğu Historical Cities 3.0, Polonya'nın Krakow Belediyesi'nce yürütülüyor. 2018'de düzenlenen konferansla başlayan projenin temel amacı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda tarihi şehirleri bir araya getirerek turizmin gelişmesi konusunda ortak faaliyetler yürütmek ve ortak sorunlara ortak çözümler geliştirmek olarak ifade ediliyor.

Krakow, Ediburgh, Budapeşte, Gdanks, Kiev, Lublin, Lviv, Lancut, Poznan, Swidnica, Tarnow, Tiflis, Torun, Veliko Tarnovo, Wroclaw, Zamosc, bugüne kadar Historical Cities 3.0'a üye oldu. Projenin temel amacı doğrultusunda hazırlanan Krakow Deklarasyonu'nu imzalayan şehirlerin kabul edildiği Historical Cities 3.0'a son olarak Muratpaşa Belediyesi katıldı.

Başkan Uysal'ın belediye adına proje kapsamında düzenlenen uluslararası konferanslara katılım, turizm işletmeciliği alanında şehirlerin uyguladığı hukuki, örgütsel ve mali çözümler alanındaki bilgi aktarımı gibi konuları düzenleyen Krakow Deklarasyonu ve niyet mektubunu imzaladı. Muratpaşa Belediyesi'nin kabulü projenin internet sitesi historicalcity.eu üzerinden duyuruldu.

"Yeni bir halka ekledik"

Başkan Uysal, Historical Cities 3.0 projesi ve 24 ülkeden 48 şehrin katılımıyla düzenlendikleri Old Town Forum 2019'da kabul edilen deklarasyonun örtüşen iki çalışma olduğunu söyledi.

Muratpaşa deklarasyonunda kentlerin estetikten, anlamdan, ruhtan, kendi tarih ve hafızasından yoksun olmasının, kimliksiz hale dönüşmesinin asla kabul edilmeyeceği, insan odaklı proje ve bilgi odaklı tasarım gibi ilkelere de sıkı sıkıya sahip çıkılacağının ifade edildiğini dile getiren Başkan Uysal, "Krakow Deklarasyonu'nu da 'Tarihi şehirlerde turizm imajı nasıl ve neden değiştiriyor? Kent alanının organizasyonu ve dönüşümü nasıl olmalı, bölge sakinlerinin yaşam kalitesi ve ziyaretçilerin konforu nasıl iyileştirilmelidir?' gibi sorulara cevap arıyor" dedi.

Uysal, Historical Cities 3.0'da yer alarak Kaleiçi gibi tarihi kent merkezine sahip şehirlerle kalıcı bağlar kurmak ve Kaleiçi'nin dünya kültür mirasının bir parçası haline getirmek amacıyla yürütülen çalışmalara yeni bir halka daha eklediklerini belirtti. - ANTALYA