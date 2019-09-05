Muratpaşa Teknoloji Festivali başlıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu düzenlenecek Muratpaşa Teknoloji Festivali'nin bir eğitim ve kültür buluşması olduğunu belirterek, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi tüm gençleri ve çocukları aileleriyle birlikte festival mekanı Muratpaşa Kent Meydanı'na davet etti.



Muratpaşa Belediyesi, Pazartesi başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılını bu yıl ilk kez düzenlenecek Muratpaşa Teknoloji Festivali'yle karşılıyor. Dünyanın en hızlı drone yarış takımı XBlades ve yıldız pilotu Luke Bannister birlikte şampiyon drone yarışçılarının katılacağı festivalde robotik ve kodlama, marker atölyeleri, e-spor turnuvaları düzenlenecek. Muratpaşa Kent Meydanı'nda bu hafta sonu düzenlenecek festival saat 16.00'da başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek. Gün boyunca düzenlenecek tüm etkinliklerin katılımcıların da deneyimlemesine açık olan festival, bir robotik yarışmasına da ev sahipliği yapacak. Robotik yarışması için öğrenciler 30'arlı iki gurup halinde kabul edilecek. Her iki grup, Vex Robotics ve Muratpaşa Belediyesi eğitmenleri tarafından verilecek 4'er saatlik eğitimlerin ardından daha küçük ekiplere ayrılarak seviyerine göre farklı parkurlarda tasarladıkları robotlarla yarışacak.



Dronun formulası Antalya'da



DJ ve MC performansları, ışık ve lazer şovlarıyla 2 gün boyunca devam edecek festivalde dünyanın en iyi drone yarış takımı XBlades Racing ve Tech Drone League TDL yarışlarında karşı karşıya gelecek. TDY yarışlarında XBlades takımından "dronun Schumacher'i" olarak anılan ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan Luke Bannister, DCL, DR1 ve MultiGP birçok yarışlarda birincilikleri bulunan Mac Poshwald, İngiltere şampiyonlukları bulunan Harry Plested, Leo Whitfield ve İsrail şampiyonu Shlomo Dallal yarışacak. Tech Drone League adına ise 2018 TDL Şampiyonu Vince Irie, 2017 Hollanda Şampiyonu Andrzej Krazny ve 2018 Hollanda Şampiyonu Dennis Mennema yarışlara katılacak.



Muratpaşa Kent Meydanı'nda hafta sonu gerçekleştirilecek festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Uysal, Muratpaşa'da her zaman Türkiye'ye örnek olacak proje ve çalışmaları gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi. Bu yıl ilki düzenlenecek Muratpaşa Teknoloji Festivali'nin de bu çalışmalardan biri olduğunun altını çizen Uysal, Türkiye'de eğitim sisteminin, istisnalar dışında, günlük problemlere çözümler getirebilen, çağın gerektirdiği donanıma sahip gençliği oluşturmaktan uzak olduğunu söyledi.



Eğitim buluşması



Uysal, Muratpaşa'da ise üç yıl önce destek eğitim kurs merkezlerinde paylaşmayı, yeteneği, deneyimi önceleyen 3 boyutlu yazıcılarla, elektronik devrelerle çalışıp akıllı telefon ve tabletler için uygulamaların tasarlandığı ve bu tasarımları kurslarda öğretilen kodlama diliyle birer ürüne dönüştüğü bir eğitim sistemine geçtiklerini söyledi. Üç yıl içinde binlerce çocuğunun robotik-kodlama eğitimi aldığını ve belediyenin bu alanda 21 eğitmene sahip bir kurum haline geldiğini belirten Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) bu eğitimi daha üst bir aşamaya taşıyacak yeni bir yapılanma içinde olduklarını söyledi. Muratpaşa Teknoloji Festivali'nin hem Muratpaşa Belediyesi bu alanda yeni bir çalışmanın hem de yeni eğitim ve öğretim yılının hemen öncesinde düzenleniyor olmasının ayrıca anlamlı olduğuna dikkat çeken Uysal, "Muratpaşa Teknoloji Festivali, bir eğlence değil eğitim ve kültür buluşmasıdır. Yetkili kurum ve kuruluşlara 'Bir an önce dünyaya entegre olalım, eğitim alanında doğru adımları atalım' çağrısıdır" dedi.



Uysal, bu çerçevede robotik yarışmasında yer alacak takımların bu çağrı adına Antalya'da önemli kurum ve kuruluların tişörtleriyle yarışacağını da sözlerine eklerken Cumartesi ve Pazar günleri için tüm çocukları ve gençleri aileleriyle birlikte festivale davet etti. - ANTALYA