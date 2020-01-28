Muratpaşa Üç Kapılar'la EMİTT'te - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'dan Gazipaşa'ya uzanan Pamfillya'nın en güzel kapısı, Üç Kapılar ya da tarihi adıyla Hadrinus Kapısı'nı İstanbul'a taşıyor. Muratpaşa Belediyesi, Perşembe günü 24'üncü kez kapılarını açacak dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Kaleiçi konseptiyle yer alacak.



Muratpaşa Belediyesi, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 30 Ocak Perşembe günü 24'ncüsü başlayacak EMİTT-2020'de 'Antalya Güneşi'nin Kaleiçi parçası olacak. 2 Şubat'ta sona erecek fuarda Antalya, tüm destinasyonlarıyla Antalya Güneşi konsepti altında bir araya gelirken Muratpaşa Belediyesi de kendisine ayrılan 81 metrekarelik alana 130 yılında Roma İmparatoru Hadrian'ın kente gelişi anısına yaptırılan ve Pamfilya bölgesinin en güzel kapısı olarak kabul edilen tarihi Üç Kapılar replikasıyla fuarda yer alacak.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, EMİTT'in aynı zamanda bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek Kaleiçi Old Town Festivali'nin de tanıtım çalışmasının başlangıcı olduğunu söyledi. Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'nin tanıtımı için gerek ulusal gerekse uluslararası turizm fuarlarında ısrarlı bir çalışmayı uzun yıllardır sürdürdüklerini belirten Başkan Uysal, "Bu çabanın sonucunda geçen yıl, Antalya'mız, Muratpaşa'mız Kaleiçi gibi yaşayan tarihi kent merkezine sahip kentlere sahip şehirlerin buluşma noktası oldu. Kaleiçi Old Town Festivali, dünyanın farklı noktalarından 48 şehri, heyetleri ve turist gruplarını ağırladı" diye konuştu.



Başkan Uysal, bu buluşmada tarihi kent merkezine sahip kentler arasında bir ağ kurulmasının da adımlarının atıldığını, Muratpaşa Belediyesi'nin teklifiyle bir deklarasyon yayımlandığını ve düzenli bir yayın organın çıkarılmasının kabil edildiğini dile getirdi. Festivalin bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle kent merkezinde sürdürülebilir turizm için daha önemli adımlar atacağını belirten Başkan Uysal, "EMİTT'te, Kaleiçi başta olmak üzere turizm alanında yaptığımız çalışmaları ve yeni dönem için planladığımız akıllı şehircilik uygulamalarıyla donatılmış dijital turizm tanıtım çalışmasını sektör ve ziyaretçilerle paylaşacağız" diye konuştu. - ANTALYA