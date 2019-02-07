Muratpaşa'ya Milli Gurur
1 saat önce
Muratpaşa Belediyespor'un 14 yaşındaki sporcusu Victoria Sidovra, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 2 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen turnuvayı birincilikle tamamladı ve gençler kategorisinde Milli Takıma seçildi.
Muratpaşa
Belediyespor'un 14 yaşındaki sporcusu Victoria Sidovra, Türkiye
Cimnastik Federasyonu tarafından 2 Şubat'ta Ankara
'da düzenlenen turnuvayı birincilikle tamamladı ve gençler kategorisinde Milli Takıma seçildi. Sidovra, şimdi Türkiye'yi 15-17 Mart'ta Yunanistan
'da yapılacak turnuvada temsil edecek.
Muratpaşa Belediyespor bünyesinde 3 yıldır spor yaşamına devam eden 14 yaşındaki Victoria Sidovra Ankara'da gençler kategorisinde cimnastik Milli Takımının belirlendiği turnuvayı birincilikle tamamladı.
Sidovra'nın antrenörü Sara Staykova, Milli Takımı belirlemek amacıyla yapılan turnuvanın 2 Şubat'ta gerçekleştirildiğini söyledi. Elde ettiği birincilikle sporcunun 15 - 17 Mart tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek Afrodit Kupası Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini belirten antrenör Staykova, Yunanistan'dan başarılı sonuçlarla döneceklerini kaydetti.
Başarılı sporcu Sidovra ise elde ettiği birincilik dolayısıyla Türkiye'yi temsil etme şansı yakaladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Yunanistan'da iyi sonuçlar alacağına inandığını belirten Sidovra, Muratpaşa Belediyespor'da olmaktan son derece memnun olduğunu belirtti. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:40 Kaynak: İHA
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