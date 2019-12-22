Muratpaşa'ya yeni yıl çarşısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muratpaşa'ya yeni yıl çarşısı - Son Dakika

Muratpaşa'ya yeni yıl çarşısı

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı Yeni Yıl Çarşısı açılışında "Muratpaşa'mız Türkiye'nin 'Ben mutluyum' diyen insan oranın en yüksek olduğu birkaç ilçelerinden biri.

Muratpaşa'ya yeni yıl çarşısı, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı Yeni Yıl Çarşısı açılışında "Muratpaşa'mız Türkiye'nin 'Ben mutluyum' diyen insan oranın en yüksek olduğu birkaç ilçelerinden biri. Böyle bir kent kültürünün parçası olduğunuz, katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyor, herkese mutlu yıllar diliyorum" diye konuştu.


Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın stant kira gelirini öğrenci burslarında ve engelli bireyler ve ailelerine yönelik projelerde kullanacağı yeni yıl çarşısı, Atatürk Kent Meydanı'nda açıldı. Açılışta Başkan Uysal, Adalya Vakfı Yönetim Kurulu ve belediye meclis üyeleri de yer aldı.


Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel öğrencilerinin yer aldığı dans grubu ve Noel Baba şapkalarıyla ritim grubunun sahne aldığı açılışta konuşan Uysal, Atatürk Kent Meydanı'nın dolduran Antalyalılara "Gelecek yılın iyi bir yıl olması için kenetlenelim, sevgimizi, saygımızı, enerjimizi paylaşalım" diye seslendi.


Muratpaşa'nın şans oyunlarında Türkiye'nin en şanslı ilçesi olduğunun söylendiğini, bütün büyük ikramiyelerin Muratpaşa'ya çıktığının ifade edildiği hatırlatan Başkan Uysal, şunları söyledi:


"'Neden acaba?' dediler. Bunun nedeni olur mu? Ama dedim ki, yapılan kamuoyu araştırmalarında Türkiye'nin 'Ben mutluyum' diyen insan oranın en yüksek olduğu birkaç ilçesinden biriyiz. Bu etkili olmuş olabilir. Mutlu, kenetlenmiş, herkesin herkesi olduğu gibi kabul ettiği, seviyi, barışı, olanakları ve olanaksızlıkları paylaşan bir ilçeyiz. Böyle bir kent kültürünün parçası olduğunuz, katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyor, herkese mutlu yıllar diliyorum. Nice yıllara."


Uysal, konuşmasının ardından Atatürk Kent Meydanı'nda yer alan stantları gezdi, vatandaşlarla sohbet edip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Mustafa Kemal Atatürk, Muratpaşa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri pastırmanın dilim fiyatı 2,5 liraya yaklaştı
Dışişleri'nden, mürettebatında Türklerin olduğu geminin alıkoyulmasına ilişkin açıklama Son dakika: Erdoğan'dan CHP'ye Libya yanıtı: Gazi Mustafa Kemal'in ne işi vardı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Artık bu suskun politikayı sürdürme lüksümüz yok

Son Dakika Haberleri
16:40 Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
16:40 Başkentte Balık Festivali'nde 2 ton hamsi ikram edildi - Son Dakika
16:34 CHP Battalgazi ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika
16:33 Bekedir Develi, Adıyamanlılarla buluştu - Son Dakika
16:33 İran'da 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
13:12 Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Son Dakika
12:00 Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 16:44:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muratpaşa'ya yeni yıl çarşısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]