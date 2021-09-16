Muratpaşalı kadın voleybolcuların hedefi şampiyonluk

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımının antrenmanını izledi. Antrenman sonunda sporcu ve teknik heyetle sahada bir araya gelen Başkan Uysal, takıma güvendiğini söyledi.

Muratpaşa Belediyespor'un bu sezon kurulan ve Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 'şampiyonluk' hedefiyle mücadele edecek voleybol takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Emin İmen'in antrenörlüğünü yaptığı Muratpaşa Belediyespor'da, yabancı oyuncular Porto Rikolu Genesis Collazo ve Slovak milli oyuncu Miroslava Kijakova da takıma katıldı.

Günde çift antrenman yapan Muratpaşa'nın Sultanları'nın, salonda yaptığı taktik antrenmanı Belediye Başkanı Ümit Uysal, kulüp başkanı Özcan Yılmaz, Voleybol Şube Sorumlusu Sertaç Güngör ve kulüp yöneticileriyle birlikte izledi. Antrenman sırasında antrenör İmen, oyuncularını sık sık uyarırken sporcuların hırsı dikkat çekti. Yorucu antrenmanın ardından Başkan Uysal, oyuncular ve teknik heyete çikolata ikram etti. Takımla sahada bir araya gelen Başkan Uysal, takımın Sultanlar Ligi'ne çıkma hedefini başaracak güce sahip olduğunu belirterek, kendilerine güvendiğini söyledi. - ANTALYA