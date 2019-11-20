Muratpaşalı minikler, haklarını pankartlarla gösterdi

Muratpaşa Belediyesi kreşlerinde, Dünya Çocuk Hakları günü etkinliği düzenlendi. Muratpaşa'nın minikleri, Ermenek Mahallesi'nde bulunan Türkan Saylan Kreş ve Gündüz Bakımevi bahçesinde, üstünde hakları yazan pankartlarla gösteri yaptı.



Muratpaşa Belediyesi'nin Dutlubahçe, Konuksever, Ermenek Türkan Saylan, Soğuksu- Bayındır Münir Özkul ve Çağlayan Merkez Kreş ve Gündüz Bakımevleri'ne devam eden çocuklar; 20 Kasım Dünya Çocukları Günü'nde, öğretmenleri tarafından önce bilgilendirildi, daha sonra da çocuk haklarına dikkat çekmek için ellerinde pankartla gösteriler yaptı.



Üzerlerinde, 'Ben Çocuğun Haklarımla Varım', 'Her çocuk eşittir' gibi sloganlar yazan pankartları ile kreş bahçesinde gösteri yapan çocuklar, sağlık, eğitim, oyun, koruma-korunma, sosyal faaliyet ve bir çok haklarını artık öğrendiklerini, kendi haklarının yanı sıra diğer çocukların haklarını korumak için çalışacaklarını söyledi. - ANTALYA