Son Dakika Haberleri: Mürettebatın söndü sandığı alevler yatı batırdı
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Mürettebatın söndü sandığı alevler yatı batırdı

1 saat önce

Ambarlı Limanı'nda bir süperyatın makine kısmında yangın çıktı.

Mürettebatın söndü sandığı alevler yatı batırdı, System.String[]
Ambarlı Limanı'nda bir süperyatın makine kısmında yangın çıktı. Mürettebat yangını söndürdüğünü düşünerek yatı karaya çekmek için ayrıldıktan sonra alevlerin tekrar yükselmesi ile yat 6 saat sonra battı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 23.00 sıralarında Ambarlı Limanı'nda meydana geldi. İddialara göre, liman açıklarında demirli M/Y Canpark isimli 38 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki bir süperyatın makine dairesinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi süperyatta bulunan 5 kişilik mürettebat yaptı. Bir süre sonra mürettebat yangını söndürdüğünü düşünerek başka bir tekne ile süperyatı limana çekmek istedi. O esnada süperyat tekrar alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti ekipleri yangına müdahale etti. Yangına karadan itfaiye ekipleri de destek verdi. Tüm uğraşlara rağmen alevler kontrol altına alınamazken, süperyat 6 saat sonra yanarak battı.

Yatın Ümraniye'de bulunan iş yeri sahibi Can Gür'e ait olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:42 Kaynak: İHA
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