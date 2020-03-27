Mürettebatının karantinaya alındığı gemi havadan görüntülendi - Son Dakika

Mürettebatının karantinaya alındığı gemi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na yanaşan bir geminin mürettebatı, korona virüs riski nedeniyle karantinaya alındı. Mürettebat otobüs ile götürüldü. Mürettebatının karantinaya alındığı gemi havadan görüntülendi.

Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanına yanaşan bir geminin mürettebatının, korona virüs riskine karşı önlem almak amacıyla karantinaya alındığı öğrenildi. Özel güvenlik önlemleri alan ekipler, gemi mürettebatına maske ve eldivenler giydirerek gemiden indirdi. Otobüse bindirilen mürettebat geminin olduğu yerden götürüldü.

Mürettebatının karantinaya alındığı gemi ise drone ile havadan görüntülendi.