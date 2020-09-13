Murgul'da, maden işçilerinin otobüsünün devrildiği kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika

ARTVİN'in Murgul ilçesinde maden işçilerini taşıyan otobüsün devrildiği kazada, ağır yaralanan maden işçisi Kenan Lakerta (39), tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada, yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselirken, diğer 9 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza, dün, 16.30 sıralarında Murgul-Damar yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Erdal A. idaresindeki maden işçilerini taşıyan 08 YC 292 plakalı otobüs, sürüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan Mehmet Kaynar (45) olay yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Artvin, Murgul ve Borçka Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.