Muric, ayağının tozuyla antrenmana çıktı
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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muric, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelir gelmez sahaya indi.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:56 Kaynak: AA
'nin Çaykur Rizespor
'dan transfer ettiği Vedat Muric, Düzce
'nin Kaynaşlı
ilçesindeki Topuk Yaylası
Tesisleri'ne gelir gelmez sahaya indi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric'in Topuk Yaylası'ndaki kampa katıldığı anımsatıldı.
Tesise gelmesinin ardından hemen hazırlıklara başlayan Muric'in, ayağının tozuyla performans antrenörü Zeki Göle
ile birlikte sahaya inerek koşu yaptığı aktarıldı.
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