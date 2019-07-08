Son Dakika Haberleri: Muric, ayağının tozuyla antrenmana çıktı
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Muric, ayağının tozuyla antrenmana çıktı

14 dakika önce

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muric, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelir gelmez sahaya indi.

Muric, ayağının tozuyla antrenmana çıktı, System.String[]
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muric, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelir gelmez sahaya indi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric'in Topuk Yaylası'ndaki kampa katıldığı anımsatıldı.
Tesise gelmesinin ardından hemen hazırlıklara başlayan Muric'in, ayağının tozuyla performans antrenörü Zeki Göle ile birlikte sahaya inerek koşu yaptığı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:56 Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Düzce, Spor
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