Muriç, ilk antrenmanına çıktı
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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, ayağının tozuyla sahaya çıktı.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:51 Kaynak: DHA
'nin Çaykur Rizespor
'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç
, ayağının tozuyla sahaya çıktı. Tesislere girerken kısa bir açıklama yapan Muriç, sonrasında teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kısa bir süre takım arkadaşlarıyla sohbet eden Vedat Muriç, sahaya çıkarak çalışmalara hemen başladı.
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eşliğinde sahaya inen Vedat, hazırlıklara düz koşu ile start verdi.
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