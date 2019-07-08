Son Dakika Haberleri: Muriç, ilk antrenmanına çıktı
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Muriç, ilk antrenmanına çıktı

19 dakika önce

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, ayağının tozuyla sahaya çıktı.

Muriç, ilk antrenmanına çıktı, System.String[]
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, ayağının tozuyla sahaya çıktı. Tesislere girerken kısa bir açıklama yapan Muriç, sonrasında teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kısa bir süre takım arkadaşlarıyla sohbet eden Vedat Muriç, sahaya çıkarak çalışmalara hemen başladı.
Performans antrenörü Zeki Göle eşliğinde sahaya inen Vedat, hazırlıklara düz koşu ile start verdi.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:51 Kaynak: DHA
Çaykur Rizespor, Vedat Muriç, Fenerbahçe, Spor
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