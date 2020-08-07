Muriç transferinde Rizespor yüzde 15 pay alacak

İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun peşinde olduğu Vedat Muriç'in transferinin gerçekleşmesi halinde, Fenerbahçe, gelirin yüzde 15'ini golcü oyuncunun eski kulübü Çaykur Rizespor'a verecek.

Geçen sezon Çaykur Rizespor'a 26 yaşındaki Kosovalı golcü için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe, 4 de futbolcu karşılığında transferi tamamlamıştı. Sözleşmeye ayrıca bir sonraki satıştan Karadeniz ekibine pay verileceği maddesi konulmuştu. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla dikkat çeken Vedat Muriç için Lazio başta olmak üzere birçok kulüpten teklif gelirken, sözleşmedeki madde de gündeme geldi. Yıldız oyuncunun transferi halinde, Rizespor, gelirden yüzde 15 pay alacak.