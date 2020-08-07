Muriç transferinde Rizespor yüzde 15 pay alacak - Son Dakika

Muriç transferinde Rizespor yüzde 15 pay alacak

İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun peşinde olduğu Vedat Muriç'in transferinin gerçekleşmesi halinde, Fenerbahçe, gelirin yüzde 15'ini golcü oyuncunun eski kulübü Çaykur Rizespor'a verecek.

Muriç transferinde Rizespor yüzde 15 pay alacak, System.String[]

İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun peşinde olduğu Vedat Muriç'in transferinin gerçekleşmesi halinde, Fenerbahçe, gelirin yüzde 15'ini golcü oyuncunun eski kulübü Çaykur Rizespor'a verecek.

Geçen sezon Çaykur Rizespor'a 26 yaşındaki Kosovalı golcü için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe, 4 de futbolcu karşılığında transferi tamamlamıştı. Sözleşmeye ayrıca bir sonraki satıştan Karadeniz ekibine pay verileceği maddesi konulmuştu. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla dikkat çeken Vedat Muriç için Lazio başta olmak üzere birçok kulüpten teklif gelirken, sözleşmedeki madde de gündeme geldi. Yıldız oyuncunun transferi halinde, Rizespor, gelirden yüzde 15 pay alacak.

18 MİLYONA EURO'YA RETBu arada, Fenerbahçe, Muriç için İtalyan'ın Lazio kulübünden gelen 18 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Sarı-lacivertliler, golcü oyuncuyu satarak kasasına en az 20 milyon Euro koymak istiyor. Rizespor'un alacağı payı da düşünen Fenerbahçe, transferi 25 milyon Euro gibi bir rakama tamamlanmayı düşünüyor.İTALYAN GOL KRALININ YERİNE MURİÇBu sezon Fenerbahçe ile 32 lig maçına çıkan Vedat Muriç 16 gol atarken 6 golün de hazırlayıcısı oldu. Lazio, transferini çok istediği Muriç'i takımın gol kralı Ciro Immobile'nin yerine planlıyor. İtalyan kulübü, 37 maçta 36 gol atarak Serie A'da gol kralı olan Immobile'yi yüklü bir bonservis bedeliyle satmayı hedefliyor.

Vedat Muriç, Fenerbahçe, Rizespor, Lazio, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 13:57

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Muriç transferinde Rizespor yüzde 15 pay alacak - Son Dakika Spor
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