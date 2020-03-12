Mürit - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.

"Mürit"

"Goodnight Mommy" ile yakın dönem korku sinemasının ilgi çeken yapımlarından birine imza atan sinemacılar Severin Fiala ve Veronika Franz'ın yönettiği "Mürit"; evlenmek üzere olduğu adam ve onun iki çocuğuyla birlikte tenha bir kasabada kış tatiline çıkan genç bir kadının başına gelen ürkütücü olaylar etrafında dönüyor.

Riley Keough, Richard Armitage, Alicia Silverstone, Jaeden Martell ve Lia McHugh'un rol aldığı filmin hikayesi özetle şöyle:

"Genç bir kadın nişanlısının iki çocuğuyla uzakta bir kasabaya kar tatiline gider. Bu üçlünün arasındaki buzlar çözüldükçe, garip ve korkutucu olaylar meydana gelir."