Murmansk'da kar'dan köy - Son Dakika
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Murmansk'da kar'dan köy

05.04.2022 14:26

Rusya'nın Murmansk Bölgesi Kirovsk kentinde kurulan "Kar köyü" "Kar köyü" ziyaret edenler Buzdan heykeller Rusya'nın Murmansk Bölgesi Kirovsk kentinde kurulan " Kar köyü" yerli ve yabancı onlarca misafirin büyük ilgisini çekiyor.

Rusya'nın Murmansk Bölgesi Kirovsk kentinde kurulan "Kar köyü"

"Kar köyü" ziyaret edenler

Buzdan heykeller Rusya'nın Murmansk Bölgesi Kirovsk kentinde kurulan " Kar köyü" yerli ve yabancı onlarca misafirin büyük ilgisini çekiyor. Binaların kardan ve buzdan yapıldığı köy, 2 bin metrekareden fazla alanda kurulmuş 20 farklı salona sahip, sinemadan, restorana kadar bir köyde olması gereken tüm sosyal alanlar heykeltraşlar eşliğinde oluşturuldu.

Murmansk'da kar'dan köy
Murmansk'da kar'dan köy
Murmansk'da kar'dan köy

YORUMLAR
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Rusya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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