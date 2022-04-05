Murmansk'da kar'dan köy - Son Dakika

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Rusya'nın Murmansk Bölgesi Kirovsk kentinde kurulan "Kar köyü"

"Kar köyü" ziyaret edenler

Buzdan heykeller Rusya'nın Murmansk Bölgesi Kirovsk kentinde kurulan " Kar köyü" yerli ve yabancı onlarca misafirin büyük ilgisini çekiyor. Binaların kardan ve buzdan yapıldığı köy, 2 bin metrekareden fazla alanda kurulmuş 20 farklı salona sahip, sinemadan, restorana kadar bir köyde olması gereken tüm sosyal alanlar heykeltraşlar eşliğinde oluşturuldu.