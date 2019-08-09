Son Dakika Haberleri: Mursallı mahalle sakinleri sulama suyu hattına kavuştu
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Mursallı mahalle sakinleri sulama suyu hattına kavuştu

9 dakika önce

Ödemiş Belediyesi kırsaldaki mahallelerde sulama suyu hattı şebekesi çalışmaları sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesi Mursallı Mahalle sakinleri sulama suyuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Mursallı mahalle sakinleri sulama suyu hattına kavuştu, System.String[]

Ödemiş Belediyesi tarım kenti olan bölgede üreticilere destek olmak amacıyla çalışmalar yapıyor. Gölcük Mahallesi'nden 1900 metre isale hattı yapılarak Mursallı Mahallesi'ne sulama suyu getirildi.Bu hatta, 300 dekar ilave alanın sulaması sağlanacak. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Mursallı mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, sulama suyu hattı hattında bilgi verdi. Başkan Mehmet Eriş; "Mursallı Mahallesi için ihtiyaç duyulan sulama suyu hattı için ekiplerimiz çalışma yaptı ve bayram öncesi vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Su demek hayat demek, su demek bölgedeki ürünün bereketi demek. Üreticilerimize katkı sağlayabildiysek ne mutlu" dedi.

Mursallı Mahalle Muhtarı Osman Özbay, Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:25 Kaynak: Bültenler
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