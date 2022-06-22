Mürsel Alban: Geçen Yıldan Bir Ders Alınamamış Anlaşılan. Yangınlarla Mücadele ile İlgili Bu Yılki İhaleyi Neden Sonuçlandırmadınız - Son Dakika
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Mürsel Alban: Geçen Yıldan Bir Ders Alınamamış Anlaşılan. Yangınlarla Mücadele ile İlgili Bu Yılki İhaleyi Neden Sonuçlandırmadınız

22.06.2022 11:50

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Marmaris’te süren orman yangınına etkin şekilde müdahale edilmediğini öne sürdü. Alban, “Geçen yıldan bir ders alınamamış anlaşılan. Biz, şunu defalarca söyledik Orman Bakanı’na, bu ülkeyi yönetemez olan iktidara: Siz, bu yangınlarla mücadele ile ilgili bu yılki ihaleyi neden sonuçlandırmadınız” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Marmaris'te süren orman yangınına etkin şekilde müdahale edilmediğini öne sürdü. Alban, "Geçen yıldan bir ders alınamamış anlaşılan. Biz, şunu defalarca söyledik Orman Bakanı'na, bu ülkeyi yönetemez olan iktidara: Siz, bu yangınlarla mücadele ile ilgili bu yılki ihaleyi neden sonuçlandırmadınız" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bordübet mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz kontrol altına alınamayan yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Mürsel Alban, yangın bölgesinde dün akşam yaptığı açıklamada, "Solumda gördüğünüz yer ve diğer yan tarafında gördüğünüz alanda büyük bir yangın ilerliyor. Şu an havadan bir tane müdahale yok. Biz, üç yıldır sesleniyoruz. Geçen yıldan bir ders alınamamış anlaşılan. Biz şunu defalarca söyledik Orman Bakanı'na, bu ülkeyi yönetemez olan iktidara: Siz, bu yangınlarla mücadele ile ilgili bu yılki ihaleyi neden sonuçlandırmadınız? Gece görüşlü helikopterleri, uçakları, yangın söndürme ile ilgili neden almadınız" dedi.

Alban, "Havadan niye bir müdahale yok? Bizim ülkemizi yönetenler bu kadar yokluk, yoksulluk, sefalet içerisinde mi? Eğer bu durumdaysanız neden saraylardasınız? Niye saraylar yapıyorsunuz? Yangın çoğalmış gidiyor, karadan müdahale çok zayıf. Havadan müdahale hiç yok. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyük bir hızla ilerliyor. Ama bir tane müdahale yok" diye konuştu.

Alban, Tarım ve Orman Bakanlığı'na, "Bir an evvel buraya gece görüşlü helikopterlerin ve uçakların gelmesi lazım. Geçen yıldan ders almayan iktidar, size sesleniyorum; buraya acil ve ivedi gece görüşlü helikopterlerin ve uçakların gelmesi lazım yangını söndürmek için. Karadan müdahale edilemiyor" çağrısı yaptı.

YORUMLAR
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Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı! Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı! Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı Açıklaması Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı Açıklaması
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bekir Pakdemirli, Mürsel Alban, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mürsel Alban: Geçen Yıldan Bir Ders Alınamamış Anlaşılan. Yangınlarla Mücadele ile İlgili Bu Yılki İhaleyi Neden Sonuçlandırmadınız - Son Dakika

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