Mürsel incir şenliği başlıyor - Son Dakika

5 Eylül'de Mürsel'de gerçekleşecek şenlikte "En Kaliteli İncir ve En Lezzetli İncir Tatlısı" yarışmalarının yanı sıra Mudanya Bandosu konserinin ardından Bahtiyar Özdemir sahne alacak.

Dereceye giren yarışmacılar jüri üyeleri tarafından ödüllendirilecek. Üreticiyi desteklemeyi sürdürdüklerini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 5 Eylül'de Bursalıları Mudanya'nın üç karasından biri olan siyah incirin tadına bakmaya davet etti.