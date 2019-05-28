Mürsel Mahallesine organik pazar

Mudanya'nın Mürsel Mahallesi'nde kurulan organik pazar büyük ilgi görüyor.

Mudanya'nın Mürsel Mahallesi'nde kurulan organik pazar büyük ilgi görüyor.



Mahalledeki pazarda satışa sunulan ürünlerin yüzde 85'i tamamen Mudanya bölgesinde yetiştirilen sebze ve meyveler ile bölge arazilerinde bulunan çeşitli mantar türleri ve tavuk yumurtası satışa sunuluyor. Başkanlığını Fazlı Aydoğan'ın yaptığı, Mudanya Sebze ve Meyve Üreticileri kooperatifinin ilçenin muhtelif yer ve günlerinde açtığı halk pazarlarına yoğun ilgi devam ediyor. Halk pazarlarında satışa sunulan ürünlerin bölgede yetiştirilen ürünlerin olmasına özellikle özen gösteriliyor. Mahalle Muhtarı Mehmet İlhan, "Pazar mahallemize çok iyi geldi. Bu pazarda her şey organik. Çok yoğun ilgi görüyor. Bizde çok memnunuz" dedi.



Organik pazarda kendi arazilerinde yetiştirdikleri zeytin, çeşitli kokulu ev sabunları, köy yumurtası ve reçel ile turşuların satışları yapılıyor. Bu ürünleri pazarda satışını yapan, Şükran Demirlek, kendi ürünlerini sattığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Satışların çok iyi gittiğini ifade eden Demirlek, bayanlarında pazardaki yerlerini almalarını ve kendi ürünlerini satarak ev bütçesine de katkı sağladıklarını belirtti. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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