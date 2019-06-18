Son Dakika Haberleri: Mursi defnedildi
Son Dakika Güncel Haber

Mursi defnedildi

1 saat önce

Mısır'da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin sabah saatlerinde defnedildiği öğrenildi.

Mursi defnedildi, System.String[]
Mısır'da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin sabah saatlerinde defnedildiği öğrenildi. Mısır güvenlik kaynakları, Hamas Hareketiyle işbirliği yaptığı için yargılandığı mahkemede duruşma sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin cenazesinin Kahire'nin kuzeydoğusundaki Elvefa ve Elemel mezarlığında toprağa verildiğini açıkladı. Dün "68" Mısır devlet televizyonu, duruşması sırasında yaptığı konuşmanın ardından bayılan Mursi'ye müdahsle edilmeye çalışıldığını ancak Mursi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ailenin Avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, Mursi'nin, Şarkiye'deki El Adva köyünde aile mezarlığına gömülmek istediğini vasiyet etmesine rağmen, ailesinin Kahire'de toprağa verilmesini kabul ettiğini söyledi. Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:50 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mursi'nin cenazesine ailesi dışında katılıma izin verilmedi Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar! Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 2 günde 78'e ulaştı Zerrin Özer'in yeni evlendiği eşinin Adnan Oktar'ın kedicikleriyle fotoğrafı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:35:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mursi defnedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]