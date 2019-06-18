Son Dakika Haberleri: Mursi için Avustralya'da gıyabi cenaze namazı
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Mursi için Avustralya'da gıyabi cenaze namazı

2 saat önce

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Avustralya'nın Sidney kentindeki Diyanet Vakfı Auburn Gelibolu Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için Avustralya'da gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Avustralya'nın Sidney kentindeki Diyanet Vakfı Auburn Gelibolu Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mahkemede hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için dünyanın dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılınıyor. Avustralyalı Müslümanlar da Sidney şehrindeki Diyanet Vakfı Auburn Gelibolu Cami'de Mursi'nin gıyabi cenaze namazı için toplandı. Müslümanlar namaz öncesi ve sonrası yapılan duada Allah'tan Mursi'nin ruhu için rahmet diledi.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 2013'te darbeyle indirilmiş, mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. - SİDNEY
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:12 Kaynak: İHA
Mısır, Avustralya, Muhammed Mursi, Güncel
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