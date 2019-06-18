Mursi için Bağcılar'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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MAHKEME salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Bağcılar'da öğleyin gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:46 Kaynak: DHA
MAHKEME salonunda hayatını kaybeden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Bağcılar
'da öğleyin gıyabi cenaze namazı kılındı. 68 yaşında hayatını kaybeden Mursi için bugün tüm Türkiye
'de merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Bağcılarlılar da Mursi'ye karşı son görevini yapmak için öğle namazının ardından Bağcılar Merkez
Camisi'nde saf tuttu. Burada kılınan gıyabi cenaze namazına Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan
, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
, AK Parti
İlçe Başkanı İsmet Öztürk
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
- İstanbul
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