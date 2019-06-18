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Mursi için Belçika'da gıyabi cenaze namazı

47 dakika önce

Belçika'daki Diyanet Vakfı camilerinde Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için Belçika'da gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Belçika'daki Diyanet Vakfı camilerinde Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Belçika genelinde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Mahkeme salonunda vefat etti
Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011'deki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.
Cumhurbaşkanı Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkan Abdülfettah Es-Sisi tarafından yapılan askeri darbenin ardından evinden gözaltına alınarak cezaevine konulmuştu.
Duruşmalara cam kafes içerisinde katılan 67 yaşındaki Mursi, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda dün vefat etmişti.
Öte yandan Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" iddia edilmişti.
Mısır Başsavcılığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Mursi'nin hastaneye getirildiğinde hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Mursi'nin ölümünün ardından İçişleri Bakanlığı ülke genelinde "teyakkuz" durumu ilan etmiş, dün 23.00'ten itibaren Kahire'deki iş yerleri ve kafeler kapatılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:43 Kaynak: AA
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