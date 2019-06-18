Son Dakika Haberleri: Mursi için Bursa Ulu Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı
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Mursi için Bursa Ulu Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı

1 saat önce

- Cenaze namazından detaylar BURSA - Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından Bursa Ulu Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Cenaze namazından detaylar BURSA - Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından Bursa Ulu Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mursi için Bursa Ulu Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:56 Kaynak: AA
Bursa, Muhammed Mursi, Güncel
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