Mursi için Bursa Ulu Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı
1 saat önce
- Cenaze namazından detaylar BURSA - Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından Bursa Ulu Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:56 Kaynak: AA
- Cenaze namazından detaylar BURSA - Mısır
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından Bursa
Ulu Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
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