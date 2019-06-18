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Mursi için Cizre'de gıyabi cenaze namazı

28 dakika önce

Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Cizre ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için Cizre'de gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Cizre ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Tarihi Ulu Cami'de İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz tarafından kıldırılan namaza sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Yılmaz yaptığı açıklamada, Mursi'nin şehadetinin Müslümanların kenetlenmesine öncülük edeceğine inandıklarını aktardı.
Cami önünde toplanan sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Cüneyt Özkaya, cunta rejiminin mahkemeleri vasıtasıyla yüzlerce mazlum Mısırlının şehit olduğunu belirtti.
"Son nefesine kadar verdiği sözü yerine getiren, firavunların karşısında taviz vermeyen Muhammed Mursi'nin şehadetini tebrik ederiz. Mursi dünya Müslümanlarına mücadele ve direnişin örneğini göstermiştir. Mursi, hayatını İslam'a hizmet ile geçirmiş, İslami direnişin her safhasında yer almış ve en nihayetinde canını vererek İslami mücadelesini taçlandırmıştır. Allah'ın izni ile Muhammed Mursi'nin şehadeti Mısır topraklarında berekete vesile olacak ve katil Sisi'nin sonunu getirecektir." ifadelerini kullanan Özkaya, Mursi'ye Allah'tan rahmet diledi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:25 Kaynak: AA
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