Son Dakika Haberleri: Mursi için Didim'de de cenaze namazı kılındı
Son Dakika Güncel Haber

Mursi için Didim'de de cenaze namazı kılındı

1 saat önce

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Ülke genelinde kılınan gıyabi cenaze namazı Aydının Didim ilçesinde de kılındı.

Mursi için Didim'de de cenaze namazı kılındı, System.String[]
Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Ülke genelinde kılınan gıyabi cenaze namazı Aydının Didim ilçesinde de kılındı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için ülke genelinde Gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğle namazında müteakip kılınan cenaze namazı Didim merkez camii içerisinde kılındı. Cenaze namazın ardından Mursi için dua edildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:54 Kaynak: İHA
Mısır, Didim, Muhammed Mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 16:08:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mursi için Didim'de de cenaze namazı kılındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]