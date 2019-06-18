Mursi için Didim'de de cenaze namazı kılındı
1 saat önce
Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Ülke genelinde kılınan gıyabi cenaze namazı Aydının Didim ilçesinde de kılındı.
Mısır
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:54 Kaynak: İHA
'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı
olan Muhammed Mursi
'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Ülke genelinde kılınan gıyabi cenaze namazı Aydının Didim
ilçesinde de kılındı.
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için ülke genelinde Gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğle namazında müteakip kılınan cenaze namazı Didim merkez camii içerisinde kılındı. Cenaze namazın ardından Mursi için dua edildi. - AYDIN
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı
Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin
AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok