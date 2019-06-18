Mursi için Edremit Körfezi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı
33 dakika önce
Mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:23 Kaynak: İHA
Mahkeme salonunda şehit olan Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Balıkesir
'in Edremit
, Burhaniye
ve Ayvalık
ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkemede söz aldıktan sonra baygınlık geçirerek hayatını kaybetti. 68 yaşında hayatını kaybeden Mursi için tüm Türkiye
'de olduğu gibi Balıkesir'in Edremit, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazlarına çok sayıda vatandaş, sivil toplum kuruluşu ve siyasetçiler katıldı. - BALIKESİR
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