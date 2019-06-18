Son Dakika Haberleri: Mursi için Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı (2) - Drone çekimi
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Mursi için Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı (2) - Drone çekimi

1 saat önce

- Cenaze namazından detaylar İSTANBUL - Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Cenaze namazından detaylar İSTANBUL - Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mursi için Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı (2) - Drone çekimi
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:03 Kaynak: AA
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