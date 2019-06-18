Son Dakika Haberleri: Mursi için Gercüş'te gıyabi cenaze namazı kılındı
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Mursi için Gercüş'te gıyabi cenaze namazı kılındı

36 dakika önce

Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Gercüş ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için Gercüş'te gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Gercüş ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Hicret Camisinde imam Mehmet Ersöz tarafından kıldırılan namaza Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı, Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Süleyman Avcı, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Namazın ardından Mursi için dua okundu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:21 Kaynak: AA
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