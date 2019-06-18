Mursi için Gercüş'te gıyabi cenaze namazı kılındı
36 dakika önce
Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Gercüş ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:21 Kaynak: AA
Hayatını kaybeden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Gercüş
ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Hicret Camisinde imam Mehmet Ersöz
tarafından kıldırılan namaza Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı, Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Süleyman Avcı, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Namazın ardından Mursi için dua okundu.
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı
Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin
AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok