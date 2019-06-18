Mursi için gıyabi cenaze namazı (1)
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- Hacı Bayram Camisinin havadan görüntüleri Gıyabi cenaze namazı kılmak için toplanan vatandaşlardan görüntüler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan detay Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün camiye gelişi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk...
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:30 Kaynak: AA
- Hacı Bayram
Camisinin havadan görüntüleri
Gıyabi cenaze namazı kılmak için toplanan vatandaşlardan görüntüler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'tan detay
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün camiye gelişi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
'ın konuşması
ANKARA - Hayatını kaybeden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Hacı Bayram Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de iştirak etti. (1)
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