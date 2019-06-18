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MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHAMısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Beşiktaş'ta bulunan Mısır Başkonsolosluğu önünde gıyabi cenaze namazı kılındı.

MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Beşiktaş'ta bulunan Mısır Başkonsolosluğu önünde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın seçimle başa gelen ilk Cumhurbaşkanı olan ve yapılan darbe ile tutuklanan Muhammed Mursi, çıkarıldığı mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Anadolu Gençlik Derneği, Beşiktaş'ta bulunan Mısır Konsolosluğu önünde Mursi'nin gıyabında cenaze namazı kıldı. Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu ile birlikte dualar edildi. Kılınan namazın ardından 'Firavun Sisi hesap verecek' şeklinde sloganlar atan grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Toplanan vatandaşlar

-Cenaze namazının kılınması

-Ömer Döngeloğlu'nun dua ettirmesi

-Katılımcıların dağılması

-Genel ve detay görüntüler


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:26 Kaynak: DHA
Beşiktaş, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
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