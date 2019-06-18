Mursi için gıyabi cenaze namazı
1 saat önce
MISIR'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Beşiktaş'ta bulunan Mısır Başkonsolosluğu önünde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:28 Kaynak: DHA
MISIR'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı
olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Muhammed Mursi
için Beşiktaş
'ta bulunan Mısır
Başkonsolosluğu önünde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır'ın seçimle başa gelen ilk Cumhurbaşkanı olan ve yapılan darbe ile tutuklanan Muhammed Mursi, çıkarıldığı mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Anadolu Gençlik Derneği
, Beşiktaş'ta bulunan Mısır Konsolosluğu önünde Mursi'nin gıyabında cenaze namazı kıldı. Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu
ile birlikte dualar edildi. Kılınan namazın ardından 'Firavun Sisi hesap verecek' şeklinde sloganlar atan grup olaysız bir şekilde dağıldı.
- İstanbul
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