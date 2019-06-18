Son Dakika Haberleri: Mursi için gıyabi cenaze namazı
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Mursi için gıyabi cenaze namazı

11 dakika önce

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadeti nedeniyle Çarşamba ilçesi Abdullahpaşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadeti nedeniyle Çarşamba ilçesi Abdullahpaşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Çarşamba Abdullahpaşa Camisi'nde öğle namazı sonrasında kılınan gıyabi cenaze namazında Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için saf tutuldu. Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ve yönetim kurulu üyeleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

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Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:06 Kaynak: İHA
Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
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