Son Dakika Haberleri: Mursi için gıyabi cenaze namazı
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Mursi için gıyabi cenaze namazı

1 saat önce

- Gıyabi cenaze namazına katılanlardan görüntüler Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi RİZE - Mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için öğle namazının ardından Sahil Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Gıyabi cenaze namazına katılanlardan görüntüler
Cenaze namazının kılınması
Dua edilmesi RİZE - Mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için öğle namazının ardından Sahil Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mursi için gıyabi cenaze namazı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
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