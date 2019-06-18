Mursi için gıyabi cenaze namazı
1 saat önce
- Gıyabi cenaze namazına katılanlardan görüntüler Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi RİZE - Mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için öğle namazının ardından Sahil Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:28 Kaynak: AA
- Gıyabi cenaze namazına katılanlardan görüntüler
Cenaze namazının kılınması
Dua edilmesi RİZE - Mahkemede hayatını kaybeden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için öğle namazının ardından Sahil Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı
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