Son Dakika Haberleri: Mursi için gıyabi cenaze namazı
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Mursi için gıyabi cenaze namazı

1 saat önce

- Ulu Camisi'nde gıyabi cenaze namazının kılınması Vatandaşların dua etmesi ADIYAMAN - Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için gıyabi cenaze namazı, System.String[]
- Ulu Camisi'nde gıyabi cenaze namazının kılınması
Vatandaşların dua etmesi ADIYAMAN - Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ulu Camisi'nde İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, "İnşallah hak galip gelmiştir ve galip gelmeye de devam edecektir. Önemli olan hakkın yanında olabilmektir. Allah yolunda yaşamak zorundayız. Muhammed Mursi, hak yolunda şehit olmuştur. Şehitler ölmez." dedi.
Konuşmanın ardından Taşçı tarafından Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:55 Kaynak: AA
Adıyaman, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
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