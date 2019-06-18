Mursi için gıyabi cenaze namazı
1 saat önce
Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:05 Kaynak: AA
, Kayseri
, Kırıkkale
, Nevşehir
, Kırşehir
, Yozgat
ve Niğde
'de, Mısır
'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Sivas'ta, tarihi Ulu Cami'de öğle namazının ardından Sivas Valisi Salih Ayhan
, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve yüzlerce vatandaş gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.
İl Müftüsü Yusuf Akkuş
, yaptığı duanın ardından Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazını kıldırdı.
Cami avlusunda üzerinde Muhammed Mursi'nin fotoğrafının da bulunduğu "Çocuklarımız bizim için 'onlar adamdı' diyecekler" yazılı pankart açıldı.
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