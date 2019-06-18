Mursi için gıyabi cenaze namazı

Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Bingöl, Elazığ, Şırnak ve Siirt'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Bingöl, Elazığ, Şırnak ve Siirt'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bingöl merkez Ulu Cami'de okunan selanın ardından İl Müftüsü Muharrem Genç tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından açıklama yapan Genç, Mursi'nin ani ölümünün İslam dünyasını üzdüğünü belirterek, "Bu dava ayaktadır. Muhammed Mursi şehit olur ama İslam dünyasında yüzlerce Muhammed Mursi yeniden yetişir." dedi.

Elazığ

İzzetpaşa Camisi'nde İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, dua okundu.

Namaza Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Saadet Partisi İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Turhan Karahan, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Namazın ardından 160 sivil toplum kuruluşundan oluşan platform üyeleri adına açıklama yapan İHH Şube Başkanı Metin Kılıç, Mursi'nin sistematik işkence ve ihmaller sonucu şehit olduğunu söyledi. Mursi'nin davası uğruna şehit olduğuna işaret eden Kılıç, kendisine Allah'tan rahmet diledi.

Şırnak

Yeni Mahalle'deki Geylani Camisinde İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik tarafından Mursi için gıyabı cenaze namazı kıldırıldı, dua okundu.

Namaza, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Namazın ardından cami avlusunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Arif Kadırhan, Mursi'nin şehadetinin sadece ailesini ve dava arkadaşlarını değil tüm İslam dünyasını yasa boğduğunu belirtti.

"Mısır'da direniş ve mücadele devam etmektedir. Son bir asırdır zalimlere ve emperyalistlere karşı savaşan Mısır halkı, şehitler vermeye ve hala ayakta oluğunu haykırmaya devam etmektedir. Mursi'nin ölümü uluslararası bir heyet tarafından incelenmesi gerekir." ifadelerini kullanan Kadırhan, dünya kamuoyunun en azından ölümünün ardından adaleti sağlamasını beklediklerini kaydetti.

Siirt

Abdülhakim Sancak Çarşı Camisi'nde İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından Mursi için cenaze namazı kıldırıldı.

Altıok, namaz öncesi yaptığı konuşmada, Muhammed Mursi'nin İslam şehidi olduğunu belirterek, "Mursi bilgili bir devlet adamıydı. Diyordu ki, 'Çocuklarımız bizim için onlar adamdı diyecekler.' Evet o adamdı, adam gibi dik durdu. Rabb'imiz onu Peygamberimize komşu eylesin." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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