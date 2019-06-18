Son Dakika Haberleri: Mursi için gıyabi cenaze namazı
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Mursi için gıyabi cenaze namazı

2 saat önce

Gülşehir ilçesinde, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Gülşehir ilçesinde, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Öğle namazının ardından Kurşunlu Camisinde kılınan gıyabi cenaze namazı Gülşehir Müftüsü Talat İlbahar tarafından kıldırıldı.
Namazın ardından konuşma yapan İlbahar, Muhammed Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü, Türk milletinin zulüm ve haksızlığa uğrayan tüm insanların yanında olduğunu belirtti.
Namazın ardından dua edildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:42 Kaynak: AA
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