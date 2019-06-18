Mursi için gıyabi cenaze namazı
2 saat önce
Gülşehir ilçesinde, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Gülşehir
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:42 Kaynak: AA
ilçesinde, Mısır
'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Öğle namazının ardından Kurşunlu
Camisinde kılınan gıyabi cenaze namazı Gülşehir Müftüsü Talat İlbahar tarafından kıldırıldı.
Namazın ardından konuşma yapan İlbahar, Muhammed Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü, Türk milletinin zulüm ve haksızlığa uğrayan tüm insanların yanında olduğunu belirtti.
Namazın ardından dua edildi.
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