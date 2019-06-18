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Mursi için gıyabi cenaze namazı

2 saat önce

Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Ağrı ve ilçelerindeki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Ağrı ve ilçelerindeki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ağrı Merkez Camide öğle namazına müteakip kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Ağrı Sivil Toplum İnisiyatifi, cami önünde basın açıklaması yaptı.
Toplanan kalabalık adına açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ardahan Temsilcisi Kerem Engin, Mursi'nin kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmaller ardından dün şehit olduğunu ifade etti.
Engin, "Mursi'nin şehadet haberini dünyaya büyük bir neşeyle bildiren cuntanın dikkatlerden kaçırmaya çalıştığı gerçekler, cinayet ardından daha net ortaya çıkmıştır. Şehit Mursi'yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş bir süreçte öldürmeyi tercih etmiştir." diye konuştu.
Mursi'nin şehadetinin sadece ailesini ve dava arkadaşlarını değil, tüm İslam dünyasını yasa boğduğunu sözlerine ekleyen Engin, şöyle konuştu:
"Şu an en büyük beklentilerden biri Mursi'nin sistematik olarak ölümünü seyreden Birleşmiş Milletler'in en azından uluslararası bir soruşturma için harekete geçmesidir. Darbecilerin dışarıda en büyük destekçileri ABD ve Avrupa Birliği olsa da, bölgedeki en önemli finansörleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Mısır cuntasını bu kadar değerli kılan ise Siyonist rejimin korunmasında oynadığı roldür. Bu nedenle Mursi, Siyonistlerce şehit edilmiş onlarca mücahitten biridir. Mursi'nin bu şehadeti Siyonistlerin Filistin ve bölge planlarından bağımsız değildir."
Mısır'da tutuklu mazlumlar için durumun daha da kritik bir hal aldığını aktaran Engin, işkence, taciz, öldürme ve daha onlarca hukuksuzluğun engellenmesi için dünyanın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
Mısır'daki siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını da isteyen Engin, Sisi cuntasının uluslar arası mahkemelerde yargılanması için çalışma başlatılması, Mursi'nin ölümünün uluslararası bir heyet tarafından incelenmesi ve tüm sorumluların yargı önüne çıkarılması gerektiğini ifade etti.
Sivil toplum örgütleri ve vatandaşların tekbirler ve sloganlarla destek verdiği açıklama, okunan dua ile sona erdi.
Mursi için gıyabi cenaze namazı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:44 Kaynak: AA
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