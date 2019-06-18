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Mursi için gıyabi cenaze namazı

1 saat önce

-Gıyabi cenaze namazının kılınması -Vatandaşların Pankart açıp Sisi, aleyhinde slogan atması -Amasya Müftüsü Kadir Keşvelioğlu'nun açıklamaları Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazıAmasya'da hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

-Gıyabi cenaze namazının kılınması
-Vatandaşların Pankart açıp Sisi, aleyhinde slogan atması
-Amasya Müftüsü Kadir Keşvelioğlu'nun açıklamaları Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
Amasya'da hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Amasya Müftülüğü tarafından tarihi Sultan Beyazıt Camisi önünde, öğle namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar saf tutarak, gıyabi cenaze namazı kıldı.
Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, yaptığı açıklamada, Mursi inandığı hak dava uğruna şehit olduğa, Türk halkının şahitlik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Yine biliyor ve inanıyoruz ki şehitler ölmez onlar Allah katında çeşitli nimetlerle mükafatlandırılırlar. Bundan böyle tüm Müslümanlar, Muhammed Mursi'yi son nefesine kadar yürüttüğü onurlu mücadele ile hatırlayacaktır. Tarih onlara bu zulmü reva gören diktatörleri asla unutmayacaktır. Zalimler, mazlumların canlarına kastedebilirler, fakat verdikleri mücadelenin izzetine asla helal getiremezler. Firavunlar şunu bilsinler ki, Mursi'nin o cesur yüreği ve mücadele ruhu, doğacak yeni Musalara ilham kaynağı olacaktır."
Cenaze namazına, Amasya Valisi Osman Varol ve vatandaşlar katıldı.
Mursi için gıyabi cenaze namazı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:48 Kaynak: AA
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