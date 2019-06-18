Son Dakika Haberleri: Mursi için gıyabi cenaze namazı
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Mursi için gıyabi cenaze namazı

1 saat önce

-Hoca Ahmet Yesevi Camisi avlusunda toplanan vatandaşlardan detaylar -Memur-Sen Kırşehir İl Başkanı Mehmet Fatih Yavuz'un açıklaması -Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın gıyabi cenaze namazını kıldırması -Detaylar Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de, Mısır'ın seçilmiş...

-Hoca Ahmet Yesevi Camisi avlusunda toplanan vatandaşlardan detaylar
-Memur-Sen Kırşehir İl Başkanı Mehmet Fatih Yavuz'un açıklaması
-Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın gıyabi cenaze namazını kıldırması
-Detaylar Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kırşehir'de, sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Hoca Ahmet Yesevi Camisi avlusunda toplanan yüzlerce vatandaş, Mısır'daki mevcut hükümeti kınayarak hayatını kaybeden Mursi için dua etti.
Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından Memur-Sen Kırşehir İl Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, 6 yıldır hapiste bulunan şehit Mursi'nin şehadetinin sadece ailesi ve dava arkadaşlarını değil tüm İslam dünyasını yasa boğduğunu, Mısır'da unutulmaya yüz tutmuş zulmü bir daha gündeme getirdiğini belirtti.
Mursi için gıyabi cenaze namazı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:57 Kaynak: AA
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