- Giyabi cenaze namazından detay görüntüler
Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Antalya İHH
Başkanı Mehmet Yıldırım
'ın konuşması Antalya'da, Kahire
'de mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır
'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kılındı. Muratpaşa
Camisi'nde öğlen namazının ardından İl Müftüsü Osman Artan
tarafından Mursi için cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazına Antalya Valisi Münir Karaloğlu
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat
Ulucan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının ardından, Akdeniz
Dayanışma Platformu, Antalya Platformu, Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu ile Antalya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından basın açıklaması düzenlendi.