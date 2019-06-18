Son Dakika Haberleri: Mursi için gıyabi cenaze namazı
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Mursi için gıyabi cenaze namazı

1 saat önce

- Giyabi cenaze namazından detay görüntüler Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Antalya İHH Başkanı Mehmet Yıldırım'ın konuşması Antalya'da, Kahire'de mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze...

- Giyabi cenaze namazından detay görüntüler
Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Antalya İHH Başkanı Mehmet Yıldırım'ın konuşması Antalya'da, Kahire'de mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Muratpaşa Camisi'nde öğlen namazının ardından İl Müftüsü Osman Artan tarafından Mursi için cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının ardından, Akdeniz Dayanışma Platformu, Antalya Platformu, Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu ile Antalya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından basın açıklaması düzenlendi.
Mursi için gıyabi cenaze namazı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:00 Kaynak: AA
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