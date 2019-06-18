Mursi için gıyabi cenaze namazı

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından İzmir, Uşak, Manisa, Aydın ve Denizli'de gıyabi cenaze namazları kılındı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından İzmir, Uşak, Manisa, Aydın ve Denizli'de gıyabi cenaze namazları kılındı.

Konak Yalı Camisi'nde kılınan öğlen namazının ardından 67 yaşında vefat eden Mursi için toplananlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın kıldırdığı namaza çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan, 2 bin 357 gün esir kalan Mursi'nin zalimlerin mahkemesinde direnişe yürüdüğünü vurguladı.

Gıyabi cenaze namazına, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

Uşak

Kent merkezindeki tarihi Ulu Cami'de öğle namazının ardından Muhammed Mursi için toplananlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

Uşak Müftüsü Kazım Güzel'ın kıldırdığı namazın ardından vatandaşlar camiden ayrıldı. Cenaze törenine siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Manisa

Manisa'da da Mursi'nin gıyabında cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Sinan Cihan, öğle vakti Hatuniye Camisi'nde toplanan vatandaşlara, dün mahkeme salonunda vefat eden Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Namaza, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Denizli

Muhammed Mursi için Denizli'de de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Mehmet Aşık, Delikliçınar Yeni Camisi'nde öğle namazını ardından mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Namazın ardından cemaat hep birlikte Mursi için dua etti.

Daha sonra cami avlusunda toplanan sivil toplum örgütleri de basın açıklaması yaptı.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatih Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.

İnandığı davaya ömrünü adayan Mursi'nin Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinin zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini belirten Durmaz, "2013 Temmuz'unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır." dedi.

Aydın

Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından Aydın'da da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Ercan Aksu, Bey Camisi'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Namazın ardından Muhammed Mursi için dua edilirken, AK Parti İl Başkanlığınca da İstasyon Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

İl Başkanı Ömer Özmen, yaptığı açıklamada, Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.

Özmen, "Muhammed Mursi zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. Bu süreçte bizi en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi'ye karşı tek 'dur' diyen dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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