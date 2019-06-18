Son Dakika Haberleri: Mursi için gıyabi cenaze namazı
Son Dakika Güncel Haber

Mursi için gıyabi cenaze namazı

28 dakika önce

- Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin'in basın açıklamasını okuması Dua edilmesi Gıyabi cenaze namazı Mursi için gıyabi cenaze namazı NİĞDE - Niğde'de, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin'in basın açıklamasını okuması
Dua edilmesi
Gıyabi cenaze namazı Mursi için gıyabi cenaze namazı
NİĞDE - Niğde'de, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, 2357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Mursi'nin, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürüdüğünü ifade etti.
Açıklamanın ardından Mursi için dua edildi.
Öğle namazı sonrası Muhammed Mursi için Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın kıldırdığı namaza, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti teşkilat mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Mursi için gıyabi cenaze namazı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:56 Kaynak: AA
Niğde, AK Parti, Muhammed Mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:24:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mursi için gıyabi cenaze namazı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]