- Giyabi cenaze namazının kılınması
Namazın ardından İslami sivil toplum kuruluşları adına Şehmus Temiz'in açıklama yapması
Dua edilmesi Mursi için gıyabi cenaze namazı
BATMAN - Hayatını kaybeden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Batman
'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Batman'da Ulu Cami'de İl Müftüsü Turgut Erhan tarafından Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.
Namazın ardından İslami sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Şehmus Temiz, Mursi'nin sistematik işkence ve ihmallerin ardından şehit düştüğünü belirtti.
Mursi'nin rahatsızlıkları bulunmasına rağmen tedavisinin keyfi biçimde engellendiğini dile getiren Temiz, "Mursi'yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş öldürmeyi tercih etmiştir. Mursi'nin şehadeti sadece ailesini ve dava arkadaşlarını değil, tüm İslam dünyasını yasa boğmuştur. Mısır'da direniş ve mücadele devam etmektedir." şeklinde konuştu.
Temiz, Mısır cuntasının zindanlarındaki on binlerce mazlum için durumun daha da kritik bir hal aldığını vurgulayarak, "İşkence, taciz, öldürme ve daha onlarca hukuksuzluğun engellenmesi için dünya kamuoyu harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.