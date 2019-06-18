Mursi için gıyabi cenaze namazı
47 dakika önce
- Bitlis Medeniyet Platformu üyelerinden görüntü Bitlis Medeniyet Platformu adına Cengiz Şahin'in basın açıklamasını okuması Dua edilmesi BİTLİS - Bitlis'te Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle Bitlis Medeniyet Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:09 Kaynak: AA
- Bitlis
Medeniyet Platformu üyelerinden görüntü
Bitlis Medeniyet Platformu adına Cengiz Şahin
'in basın açıklamasını okuması
Dua edilmesi BİTLİS - Bitlis'te Mısır
'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin vefatı nedeniyle Bitlis Medeniyet Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı.
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