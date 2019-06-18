Mursi için gıyabi cenaze namazı

Antalya, Muğla, Isparta ve ilçelerinde Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Antalya, Muğla, Isparta ve ilçelerinde Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Antalya'da, Muratpaşa Camisi'nde öğlen vakti İl Müftüsü Osman Artan, Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Cenaze namazına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Akdeniz Dayanışma Platformu, Antalya Platformu, Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu ile Antalya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından basın açıklaması yapıldı.

Antalya İHH Başkanı Mehmet Yıldırım, "Yok mu bize yardım eden" diyen dünya mazlumları için ağlamaktan başka çare üretememenin acziyetini yaşadıklarını ifade etti.

Açıklama sırasında vatandaşlar tekbir getirerek "Kahrolsun Sisi, seninleyiz Mursi", "İhvana selam direnişe devam" ve "Katil Sisi hesap verecek" diye slogan attı.

Alanya

Alanya ilçesinde de Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) tarafından Emine Özmüftüoğlu Camisi bahçesinde Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

ALDAP adına konuşan Sıddık Uyar, "Değerli insanlar yaşadıkları zamanın, zeminin merhametsizliğine uğrasa da onlar yaşadıkları dönemlerde hapishanelere, zindanlara düşse de toprak altına düşen bir tohum, hazine gibi değerlerini kıymetlerini muhafaza ederler. Bugün de Muhammed Mursi de bunun bir örneğidir."

Muğla

Muğla'da da Muhammed Mursi'nin gıyabi cenaze namazını Menteşe İlçe Müftüsü Mustafa Aydın kıldırdı. Cenaze namazında, AK Parti İl Yönetimi, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş saf tuttu.

İHH Başkan Yardımcısı Ahmet Reçber, Mısır'ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmallerin ardından şehit olduğunu söyledi.

"Şehit Mursi, yıllardır böbrek, karaciğer ve şeker hastalıklarından muzdarip olduğu halde, tedavileri keyfi bir şekilde engellenmiş, olumsuz hapishane koşullarında durumunun kötüleşmesi beklenmiştir." diyen Reçber, Mursi'yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntasının karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş bir süreçte öldürmeyi tercih ettiğini öne sürdü.

AK Parti İl Başkan Vekili Çağrı Alper de Muhammed Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle rahmete kavuştuğunu belirtti.

2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Mursi'nin zalimlerin mahkemesinde şehadete yürüdüğünü anlatan Alper, "Bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur." dedi.

Marmaris

Marmaris'te Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için öğle namazından önce sela verildi.

Tepe Mahallesi'ndeki İbrahim Ağa (Eski) Camisi'nde Mursi için öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Marmaris Müftüsü Mehmet Yorulmaz'ın kıldırdığı namazının ardından Mursi için dua edildi. Müftü Yorulmaz, cenaze namazının ardından helallik istedi. İlçede tatil yapan bazı Ortadoğulu turistler de cenazede saf tuttu.

Bodrum

Bodrum ilçesinde ise Adliye Camisi'nde Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cami İmam Hatibi Sait Alpoğan'ın kıldırdığı namazın sonunda dua edildi. Cenaze namazına AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı ve partililer de katıldı.

Isparta

AK Parti Isparta İnsan Hakları Kurulu Birim Başkanı Arzu Elma Benli de yaptığı basın açıklamasında, Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.

İnsanlığın zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacağını vurgulayan Benli, şu ifadeleri kullandı:

"21. yüzyılın firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir. Barbar Sisi'ye karşı 'dur' diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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