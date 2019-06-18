Son Dakika Haberleri: Mursi için gıyabi cenaze namazı
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Mursi için gıyabi cenaze namazı

51 dakika önce

Antalya, Muğla, Isparta ve ilçelerinde Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Antalya, Muğla, Isparta ve ilçelerinde Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
-Bodrum
Bodrum ilçesinde Adliye Camisi'nde Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cami İmam Hatibi Sait Alpoğan'ın kıldırdığı namazın sonunda dua edildi.
Cenaze namazına AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı ve partililer de katıldı.
Mursi için gıyabi cenaze namazı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:43 Kaynak: AA
Antalya, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
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