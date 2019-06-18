Mursi için gıyabi cenaze namazı
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Antalya, Muğla, Isparta ve ilçelerinde Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:43 Kaynak: AA
, Muğla
, Isparta
ve ilçelerinde Mısır
'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kılındı.
-Bodrum
Bodrum ilçesinde Adliye Camisi'nde Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cami İmam Hatibi Sait Alpoğan'ın kıldırdığı namazın sonunda dua edildi.
Cenaze namazına AK Parti
Bodrum İlçe Teşkilatı ve partililer de katıldı.
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